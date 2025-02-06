Стали известны безопасные для здоровья дозы кофе и чая

По словам врача-терапевта Зумруд Омаровой, ежедневно можно пить не более трех чашек кофе или чая. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что указанные напитки обладают мочегонным эффектом, ускоряющим вывод жидкости из организма, и тем самым могут усугубить обезвоживание.

По мнению медика, после каждой чашки чая или кофе следует выпивать стакан обычной воды для восстановления водного баланса.

Ранее врач-терапевт Водовозов рассказал про пользу трех чашек кофе в день.