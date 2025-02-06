Стали известны безопасные для здоровья дозы кофе и чая
Терапевт Омарова: ежедневная норма чая или кофе — не более трех чашек
Фото: [Медиасток.рф]
По словам врача-терапевта Зумруд Омаровой, ежедневно можно пить не более трех чашек кофе или чая. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что указанные напитки обладают мочегонным эффектом, ускоряющим вывод жидкости из организма, и тем самым могут усугубить обезвоживание.
По мнению медика, после каждой чашки чая или кофе следует выпивать стакан обычной воды для восстановления водного баланса.
Ранее врач-терапевт Водовозов рассказал про пользу трех чашек кофе в день.