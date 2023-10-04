«Чаще бывайте на улице»: врач «выгнала» метеозависимых на воздух

С приходом осени многие люди чувствуют изменения в своем самочувствии. Комплекс из самых разных симптомов часто называют метеозависимостью, которая проявляется из-за перепадов температуры и атмосферного давления.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как сохранить здоровье в этот период.

«Официальная медицина не выделяет термин «метеозависимость», но большое количество людей отмечает ухудшение состояния здоровья при изменениях атмосферного давления, магнитной активности и солнечной радиации», — отметила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, особенно внимательно к подобным изменением следует быть людям с заболеваниями суставов. В частности, страдающим от ревматоидного артрита.

«При этом заболевании необходимо своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения. Даже если болезнь не беспокоит вас в этот период, стоит ответственно отнестись к этой проблеме и предупредить развитие возможных осложнений», — пояснила собеседница.

Также особенно осторожными должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: атеро- и кардиосклерозами, кардиомиопатией и стенокардией.

«Посещайте доктора и вовремя принимайте назначенные препараты. Для лучшей адаптации к погодным изменениям рекомендую соблюдать простые правила: чаще бывайте на улице, выполняйте легкие физические упражнения, держите баланс между работой и отдыхом», — посоветовала Беляева.

Помимо этого врач советует избегать перегрева и переохлаждения: из-за них могут обостриться болезни сердца и суставов. Это касается не только выходов на улицу, но и температуры в помещении.

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