Чат-бот Денис активно помогает жителям Подмосковья получать медицинскую помощь

Уже почти сто десять тысяч человек в Подмосковье воспользовались чат-ботом в одной из социальных сетей для получения медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.

Отмечается, что с конца прошлого года Денис проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Данным сервисом воспользовались около сорока тысяч пациентов.

Самыми популярными разделами у пользователей чат-бота стали запись на прием к врачу и вызов врача на дом. Напоминаем, что цифровой помощник контактного центра «Денис» разработан Центром развития цифровых технологий Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новую поликлинику в поселке Октябрьский городского округа Люберцы планируют сдать в эксплуатацию раньше срока.