«Червь длиной 20 см ползает под кожей»: в России резко выросло число заражений дирофиляриозом

В России стремительно растет число заражений дирофиляриозом — болезнью, при которой под кожей и даже в глазах поселяются живые черви длиной до 20 сантиметров. Главная причина — укус комара. Традиционные очаги — южные регионы, но инфекция все чаще фиксируется и в умеренных широтах. Об этом сообщает «Южный Федеральный».

Профессор Сеченовского университета Евгений Морозов пояснил: переносчики — обычные комары, которых невозможно отличить от здоровых. После укуса личинки гельминта мигрируют в подкожную клетчатку, растут и передвигаются. Пациенты жалуются на ощущение шевеления под кожей. В запущенных случаях черви заползают в глазное яблоко, вызывая боль, отек и угрозу потери зрения.

Диагностика осложняется тем, что врачи не сразу подозревают паразитов, списывая симптомы на аллергию или новообразования. Реальные цифры заражений могут быть гораздо выше официальных. Заболевание не смертельное, но крайне неприятное. Лечение — хирургическое удаление гельминтов. Антипаразитарные препараты не всегда эффективны.

Эксперт призывает не паниковать, а защищаться. Репелленты, закрытая одежда, москитные сетки на окнах — эти меры снижают риск укуса. Особенно внимательными следует быть в тёплое время года, когда комары активны. Никакой вакцины нет, поэтому единственная защита — профилактика.

