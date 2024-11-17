Названа самая полезная рыба для поддержания здоровья

Чтобы питание было здоровым, выбора между мясом и рыбой быть не должно. Для полноценного рациона важно все. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru» , какой рыбе стоит отдать предпочтение и как часто ее нужно есть.

Рыбу необходимо есть два раза в неделю по рекомендации врачей. Продукт является ценным источником белка, который легко усваивается организмом. Также там жиры, Омега-3, кальций, цинк, железо, йод, витамины D и B12. Получать такой комплекс веществ необходимо для продуктивной работы мозга, поддержания здорового гормонального баланса и красоты.

По словам Кашух, самыми полезными рыбами для здоровья являются лосось, скумбрия, сельдь, сардины, треска и форель.

«Другой пример полезной рыбы, которую легко найти на прилавках магазинов, — скумбрия. Она также богата омега-3. Это отличный источник белка и витамина B12, дефицит которого повышает риск развития анемии и может отразиться на работе нервной системы, влияет на зрение, пищеварение, состояние волос и ногтей», — комментирует специалист.

Полезны также тунец, макрель и меч-рыба, однако эти виды продуктов следует употреблять реже из-за содержания тяжелых металлов.

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