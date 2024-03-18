Четырехлетнего мальчика с жабрами прооперировали врачи в Подмосковье

Врачи Видновской больницы сделали операцию четырехлетнему мальчику с жабрами. Новообразование на боковой поверхности шеи было диагностировано у ребенка ранее, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рудимент жаберной дуги — это редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем, объяснили медики.

По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, хирургическое вмешательство длилось несколько часов и прошло успешно.

«В процессе эмбрионального развития жаберные щели <…> заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ — канал. Если последний замкнут с двух сторон — возникает киста», — рассказал врач.

В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет сдана новая поликлиника в поселке Октябрьский.