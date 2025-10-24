Чих в общественном месте может стать поводом для суда

Каждый день россияне сталкиваются с ситуацией когда коллеги или соседи по транспорту игнорируют симптомы болезни и продолжают вести обычную жизнь рискуя заразить других. « Вечерний Санкт-Петербург » выяснил можно ли привлечь человека к ответственности за заражение ОРВИ и как это работает на практике.

По словам юристов, возможность подать в суд на того, кто стал источником заражения, теоретически существует. Однако доказать, что вирус передался именно от конкретного человека, крайне сложно. Управляющий партнер юридической группы «ЮАП СПб» Александр Аскеров пояснил, что для возбуждения дела необходимо установить вину и причинно-следственную связь между действиями больного и заболеванием потерпевшего. В большинстве случаев сделать это невозможно.

Адвокат Анна Василянская отметила, что даже если человек с симптомами ОРВИ посещал места массового скопления людей — торговый центр, театр или офис, — доказать, что именно он стал причиной заражения, практически нереально.

Тем не менее, уголовная ответственность за нарушение санитарных норм в России существует. Она предусмотрена статьей 236 УК РФ. Согласно изменениям, внесенным законом № 100-ФЗ, преступление может считаться оконченным уже с момента создания угрозы массового заражения. Однако на практике подобные дела единичны. В 2020 году, в разгар пандемии, в стране было возбуждено всего 82 уголовных дела по этой статье. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

На рабочих местах ответственность несут не только сотрудники, но и работодатели. Если руководство заставляет работников выходить на смену с признаками болезни, это может рассматриваться как нарушение трудового законодательства. В таких случаях юристы советуют фиксировать все указания, сохранять переписку и обращаться в инспекцию по труду или прокуратуру.

Депутат ЗакСа Дмитрий Павлов напомнил, что лучшая защита — профилактика: вакцинация, спорт, полноценный сон и соблюдение личной гигиены. По его словам, даже простые меры помогают снизить риск заражения.

