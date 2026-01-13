Число травм в Крыму за праздники выросло вдвое из-за гололеда

Новогодние праздники в Крыму традиционно стали периодом повышенной нагрузки на травматологов, но в этом году медики столкнулись с особенно резким ростом пациентов. По словам главного внештатного травматолога Минздрава республики Константина Озерова, число обращений за медпомощью увеличилось примерно вдвое по сравнению с обычными днями. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что основной причиной такого всплеска стали коварные погодные условия. Снегопады и гололедица превратили улицы в опасную зону, где особенно уязвимыми оказались пожилые люди. При этом врачи отмечают один положительный сдвиг: благодаря запрету на использование пиротехники в этом году почти не поступали пациенты с характерными тяжелыми повреждениями кистей рук, которые раньше были печальной новогодней «классикой».

По мнению медика, тем не менее запрет на салюты не отменил других зимних рисков. Статистика травм сместилась в сторону типичных последствий падений на льду. Высоким остается уровень обращений, особенно среди старшего поколения, с переломами шейки бедра, лучевой кости и лодыжек — травмами, которые надолго приковывают к постели и требуют сложного восстановления.

