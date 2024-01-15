«Чисто эстетический момент»: врачи в Подмосковье удалили 18-летнему юноше «жабры»

Врачи челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова прооперировали восемнадцатилетнего молодого человека с врожденной патологией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Дело в том, что у юноши было опухолевидное образование. Доброкачественная киста появилась в результате того, что у парня не заросли жаберные каналы, которые участвую в развитии и формировании головы и шеи ребенка, когда он еще находится в утробе.

Новообразование не доставляло молодому человеку боли, но портило жизнь с эстетической точки зрения. Как пояснила челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, данная киста не опасна, многие люди живут с ней до самой старости.

«В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась», — пояснила врач.

Пациенту после удаления жаберной кисты наложили косметический шов. Юношу уже выписали из больницы.

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