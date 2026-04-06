Чудо-укол за 265 млн рублей не защитил от ОРВИ: кузбасский мальчик заболел

13-летний Данил Жарков из Новокузнецка, которому в Объединенных Арабских Эмиратах ввели один из самых дорогих в мире генных препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, вернулся домой и подхватил вирусную инфекцию. Об этом в социальных сетях сообщила его мама Наталья Овсянникова, передает kuzbass.aif.ru .

По словам женщины, у сына появились кашель и насморк. Она призналась, что впервые столкнулась с ситуацией, когда не может справиться с его здоровьем привычными методами. Приходится подстраиваться под организм ребенка, прислушиваться к нему и искать новые подходы. Причина — высокая дозировка гормональной терапии, которую сейчас получает Данил, из-за чего его иммунитет сильно ослаблен.

Тем не менее мальчик чувствует себя хорошо в целом, рад возвращению домой, скучал по родным местам и животным. Ежедневные тренировки продолжаются, но с меньшей интенсивностью. Мать выразила надежду, что состояние улучшится, так как анализы у Данила хорошие, а дозу гормонов постепенно снижают.

Напомним, в середине февраля Данилу ввели генный препарат стоимостью 265 миллионов рублей. Лекарство считается одним из самых дорогих в мире. Сбор средств на лечение частично закрыл неизвестный благотворитель, пожертвовавший 180 миллионов рублей. Если бы не эта помощь, мальчик, возможно, не получил бы столь необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки, не выезжавшей из России, нашли лепру.