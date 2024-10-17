«Cтабильно вводится в оборот»: Росздравнадзор опроверг нехватку аналога «Оземпика»

Росздравнадзор запустил в оборот свыше 1,3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида с начала года. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в российских СМИ.

Росздравнадзор проинформировал о введении в оборот более 1,3 млн упаковок, содержащих семаглутид. Об этом рассказали в ведомстве в ответ на сообщения о нехватке аналога препарата «Оземпик» — «Семавика» от «Герофарма».

На данный момент в России зарегистрировано четыре лекарства, за основу которых взят семаглутид. Среди них три разработаны отечественными производителями. В связи с временным дефицитом «Семавика» Росздравнадзор порекомендовал пациентам рассмотреть альтернативные препараты с тем же активным веществом.

Так, в обороте находится свыше 500 тыс. упаковок, из которых 130 тыс. доступны в аптечной сети, включая 26 тыс. в Москве.

Препарат «Семавик» предназначен для лечения второго типа сахарного диабета. Некоторыми он используется не по назначению (например, для контроля веса). Представители «Герофарма» отмечают, что нехватка лекарства может быть обусловлена повышенным спросом.

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