«Даже после сна нет сил»: психолог назвала скрытые признаки послеродовой депрессии

Она подкрадывается незаметно, маскируясь под обычную усталость молодой мамы. Но игнорирование этих сигналов может стоить женщине здоровья, а иногда и жизни. Семейный психолог Карина Рихтере перечислила главные признаки послеродовой депрессии. И первые из них — те, что большинство списывает на недосып. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалистка объяснила: депрессия после родов не бьет наотмашь. Сначала она похожа на накопленную усталость. Но проходит время, и даже полноценный сон или прогулка не приносят облегчения. Женщина просыпается разбитой. Ей трудно совершать простые действия: принять душ, встать с дивана, налить чай. Требуются титанические усилия, чтобы себя заставить.

Второй тревожный звоночек — потеря способности радоваться. Если на протяжении нескольких недель мать не испытывает приливов любви к ребенку, не ловит себя на желании любоваться им — это не «черствость», а симптом. Также должны насторожить: утрата интереса к прежним увлечениям, чувство вины, ощущение собственной несостоятельности в роли матери. Нарушается сон и аппетит (не только из-за младенца), падает концентрация.

И самый страшный сигнал — мысли об исчезновении. Женщина может мечтать уснуть и не проснуться, или фантазировать, как было бы хорошо, если бы ее не стало. Рихтере призывает близких не оставлять молодую маму одну с этими переживаниями. Послеродовая депрессия лечится. Но для этого нужно вовремя распознать ее маскировку.

Ранее главный онколог Минздрава назвал соотношение заболевших раком женщин и мужчин.