«Действительно рожают реже»: врач объяснил связь бесплодия с размером талии

«Повышение объема талии — это ничто иное, как повышение веса у пациентки. Каждый врач знает, что женщины с большим весом действительно рожают реже, потому что у них так называемый метаболический синдром отражается на эндокринной системе. Отсюда и получение клеток и эмбрионов с низким качеством», — сообщил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».