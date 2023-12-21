«Действительно рожают реже»: врач объяснил связь бесплодия с размером талии
Репродуктолог Литвинов: бесплодие связано с размером талии не только у женщин
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Бесплодие у женщин напрямую связано с размером их талии — чем она больше, тем ниже шанс забеременеть. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.
Акушер-гинеколог, репродуктолог и врач клиники репродукции и генетики NGC Владимир Литвинов объяснил нам природу такого феномена.
«Повышение объема талии — это ничто иное, как повышение веса у пациентки. Каждый врач знает, что женщины с большим весом действительно рожают реже, потому что у них так называемый метаболический синдром отражается на эндокринной системе. Отсюда и получение клеток и эмбрионов с низким качеством», — сообщил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Даже в программы ЭКО, добавил наш собеседник, репродуктологи стараются не брать женщин с весом от 115-120 килограммов. Аналогичные ограничения можно выстроить и по объему талии, который коррелирует с массой тела.
«Женщины с ожирением действительно беременеют реже из-за эндокринологических проблем. Но не только они — проблема касается и мужчин тоже. Если у представителя сильного пола талия больше 92 сантиметров, тестостерон однозначно будет пониженным», — заключил Литвинов.
Ранее мы называли самые популярные стереотипы об ЭКО.