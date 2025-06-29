День открытых дверей прошел в Центре амбулаторной онкологической помощи в Подольске

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Подольске состоялся День открытых дверей, сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, мероприятие провели с целью привлечь внимание россиян к важности своевременной диагностики и профилактики выявления онкологических заболеваний. В рамках Дня открытых дверей медики предоставили подольчанам возможность пройти полный комплекс диагностических процедур. Горожанам предложили заполнить анкету, направленную на выявление рисков.

В рамках диспансеризации взяли анализ крови, измерили артериальное и глазное давление, провели антропометрические измерения и ЭКГ. С полученными результатами пациенты обратились к терапевту. В специализированную онкологическую диагностику включили осмотр онколога, обследование кожных новообразований, анализ крови на онкомаркеры.

По данным администрации, дополнительно подольчанам назначали сдачу анализов на сахар и холестерин, онкоцитологию и маммографию. При необходимости онколог направлял на рентген легких, ультразвуковые и рентгенологические исследования КТ.

«Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. Многие злокачественные новообразования на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры могут спасти жизнь. Даже при наличии малейших подозрений или факторов риска необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — сказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Сергей Нифатов.

В Центре амбулаторной онкологической помощи подольчанам выдали результаты обследований. Квалифицированные специалисты поделились ценными рекомендациями, как поддерживать здоровье и препятствовать развитию онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что больницам Московской области передадут более 50 единиц оборудования для реабилитации.