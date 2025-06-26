Больницам Московской области передадут более 50 единиц оборудования для реабилитации

В 2025 году подмосковным больница передадут 53 единицы оборудования для реабилитации после перенесенных заболеваний, включая беговые дорожки, велоэргометры и так далее, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Медтехнику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении после различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современной техникой», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники выделили бюджет в размере более 93 млн рублей. С начала года больницам уже передали 27 единиц реабилитационного оборудования. Так, оно поступило в Люберецкую, Химкинскую, Ногинскую, Подольскую и другие больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.