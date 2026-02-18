День пельменей со вкусом риска: эксперт Минздрава Приморья предупредила любителей теста и мяса

Популярный в России полуфабрикат может представлять серьезную угрозу для здоровья при регулярном употреблении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, главная проблема кроется в составе фарша. Производители зачастую допускают избыточное содержание насыщенных жиров и соли. Эти компоненты являются прямыми факторами риска для развития патологий, которые существенно снижают качество и продолжительность жизни.

Основные претензии диетологов к пельменям: нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск ожирения, оболочка из муки высшего сорта лишена пищевых волокон (клетчатки), необходимых для нормальной работы организма, а недостаток клетчатки в рационе провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Символично, что это предупреждение прозвучало во Всемирный день пельменей, который отмечается 18 февраля. Врачи рекомендуют не отказываться от блюда полностью, но отдавать предпочтение домашнему приготовлению с использованием цельнозерновой муки и нежирного мяса, а также строго контролировать количество потребляемой соли.

Ранее в РПЦ рассказали о новой опасности на полках магазинов.