В российских магазинах появились блины, одобренные Духовным управлением мусульман РФ, что вызвало вопросы у православных верующих. Настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев в беседе с интернет-изданием «Абзац» разъяснил , как относиться к такой продукции.

Священник пояснил, что прямого запрета на халяльную продукцию в православии нет, однако ее употребление все же считается грехом. Если человек купил такие блины случайно, не обратив внимания на маркировку, ему достаточно покаяться на исповеди и впредь быть внимательнее. Но преднамеренная покупка халяльных продуктов — уже серьезный грех, и человек должен иметь решимость больше его не повторять.

«Если вы неосознанно [такие блины] купили, потом дома посмотрели, а там значок „Халяль“, тогда нужно хотя бы как-то покаяться на исповеди. Специально [покупать подобные продукты] не надо. В следующий раз просто будьте внимательнее», — сказал священник.

Отец Димитрий объяснил, что проблема не в самих продуктах, а в том, что маркировка «Халяль» подразумевает передачу части выручки с продаж в мусульманские уммы. Христианство, хотя и поощряет помощь людям любого вероисповедания, не поддерживает финансирование других религий.

«Если мы православные, значит, мы ислам считаем заблуждением. А финансировать и помогать пропаганде заблуждений — это грех, конечно», — пояснил отец Димитрий.

