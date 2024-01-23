Депрессия, слабое зрение, больное сердце: врач предупредила, чем опасен долгий путь на работу

Дорога от дома до работы порой занимает много времени, особенно, в мегаполисах. И это расстояние приходится преодолевать как минимум дважды в день. Такое испытание может негативно сказываться на здоровье человека, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, поездки за рулем перегружают зрение, а сидячее положение плохо сказывается на состоянии спины.

«При долгой езде в общественном транспорте, если человек долго читает или смотрит в экран телефона, это тоже приводит к нарушениям зрения. Много стоять тоже вредно, особенно с тяжелыми сумками», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А в первую очередь, подчеркнула Беляева, ежедневные долгие поездки сказываются на психическом состоянии.

«Не исключены появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Из-за этого могут развиться психосоматические заболевания, особенно нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем», — подытожила она.

Врач-психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян добавила, что последствия для психики зависит от восприятия.

«Лучше, когда человек может в поездке заниматься полезными вещами, слушать музыку, аудиокнигу, отдыхать. Если он ощущает себя в некоем полумедитативном состоянии, вроде бы едет, но расслаблен, то все будет хорошо», — пояснила эксперт.

Но, уточнила психолог, ритм больших городов не позволяет людям расслабиться.

«Всем нужно успеть сделать сто дел, все гонятся за большими зарплатами. Пробки же люди воспринимают как нечто, на что приходится тратить время вместо отдыха, досуга с близкими. Люди страдают во время долгой поездки, тратят много нервов и внутренних ресурсов», — отметила Арутюнян.

Мария Беляева считает, что нужно искать возможность оптимизировать дорогу до работы.

«Желательно проводить в поездке не более получаса, хотя в больших городах это трудно достижимо. Желательно, чтобы часть пути можно было пройти пешком вдоль зеленых насаждений, а не загруженной дороги», — добавила она.

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