«Депрессия ведет к слабоумию»: названы два главных фактора риска деменции

Депрессия является серьезным предрасполагающим условием для когнитивных нарушений. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила руководитель Центра когнитивного здоровья ФГБНУ РЦНН Юлия Шпилюкова. По ее словам, лечение депрессивного расстройства позволяет снизить этот риск до уровня практически здоровых людей.

Вторым критически важным фактором специалист назвала социальную изоляцию. По ее словам, отсутствие регулярного полноценного общения может стать как триггером, так и ускорителем развития деменции.

Поддержание активных социальных контактов является важнейшей составляющей когнитивного здоровья на протяжении всей жизни, добавила эксперт.

Шпилюкова отметила, что профилактика деменции требует комплексного подхода, который включает в себя не только интеллектуальные нагрузки, но и поддержание эмоционального и социального благополучия.

Немаловажную роль играют и другие аспекты здорового образа жизни — регулярная физическая активность, а также строгое соблюдение режима сна и отдыха.

