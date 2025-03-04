Депутат Дрожжина рассказала, кому доступна бесплатная заморозка яйцеклеток

Вопрос доступности соцпрограмм и льгот в сфере здравоохранения не теряет актуальности, особенно когда речь касается поддержки репродуктивного здоровья. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Юлии Дрожжиной, при этом реализовать ряд инициатив можно не везде из-за недостаточного финансирования и оснащения отдельных регионов, что относится и к процедуре заморозки яйцеклеток. Об этом сообщает Life.ru.

Она пояснила, что предоставление федеральных льгот и социальных программ является сложным вопросом, и отличные идеи иногда не могут быть реализованы в связи с дефицитом средств в бюджете или необходимых ресурсов, вроде оборудования, особенно в отдаленных регионах.

По мнению парламентария, жительницы столицы могут заморозить яйцеклетки совершенно бесплатно, поскольку в Москве действует спецпрограмма «Будет жизнь». Указанная процедура является хорошей перспективой для тех, кто хочет стать матерью в более зрелом возрасте.

Ранее сообщалось, что в Москве более 1,2 млн женщин направили на проверку уровня фертильности.