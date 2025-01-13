В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация

В 2025 году в России выделили на триллион рублей больше, чем в предыдущем году, на программу оказания медицинской помощи, с учетом увеличения финансирования по линии обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил доктор медицинских наук, руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

По его словам, «добавка» по линии ОМС в 2025 году составляет 590 млрд руб. Так, средства в том числе обеспечивают реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которой будет сделан акцент на борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями и гепатитом С, а также на повышение репродуктивного здоровья населения.

Важной частью программы стало тестирование на обнаружение хронического гепатита С, которое началось с 1 января. Увеличение финансирования на лечение этого заболевания в 2,5 раза позволит обеспечить бесплатную доступность препаратов через систему ОМС, отметил Березников.

Дополнительно выделено около 390 млрд руб. на лечение онкобольных. Всего, по данным Федерального фонда обязательного медстрахования, программа позволит пройти лечение 1,4 млн онкобольным гражданам.

«Средств хватит, во-первых, на то, чтобы сохранить уже существующую базу — те виды лечения и препараты, которые применялись в 2024 году. Во-вторых, повышение финансирования дает возможность добавить новые лекарства и расходные материалы (катетеры, помпы, перевязочные материалы и т.д.)», — сказал Березников.

В рамках помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрено четкое финансирование важных операций, включая стентирование коронарных артерий и имплантацию кардиостимуляторов.

Реабилитация после операций также станет одной из приоритетных задач — предусмотрено развитие комплексной системы реабилитации после онколечения и протезирования конечностей.

Кроме того, на 13% увеличено финансирование процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что позволит значительно улучшить доступность профилактических обследований для оценки репродуктивного здоровья.

Нововведения также предусматриваю сокращение очередей на плановые операции, рост выплат медицинским работниках на 13%, а также привлечение дополнительных работников в сфере медицины.

Ранее сообщалось, что в Московской области стали чаще проводить малоинвазивные операции.