Депутат Милонов оценил инициативу губернатора Вологодской области о запрете абортов

В Вологодской области предложили полностью запретить аборты, включая частные клиники. Зампред Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов пояснил, не ограничит ли указанная инициатива право женщины свободно выбирать беременность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, идея ввести запреты на аборты вызывает одобрение, при этом инициатива, возникшая в Вологодской области, маловероятно сможет быть реализована в ближайшее время, к тому же данный вопрос находится в компетенции федерального руководства.

Парламентарий добавил, что готов поддерживать такие инициативы и способствовать их воплощению.

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