Количество абортов в Подмосковье в 2023-м году снизилось на 7 процентов

В Московской области за прошедший год снизилось число абортов, сообщило региональное Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в 2023-м году количество прерванных беременностей снизилось на 7%. Как отметил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, таких результатов удалось добиться благодаря большой профилактической работе с населением.

Женщины, которые намереваются сделать аборт, проводят специальные доабортные консультирования с психологами. Минздрав уточняет, что в рамках этих бесед специалисты пытаются выяснить причины такого желания. Также в будущими мамами общаются юристы и социальные работники.

В 2023-м году несколько регионов РФ ввели меры против абортов. Так, в Республике Крым и Курской области частным клиникам запретили делать аборты. В Татарстане также трети частных медицинских учреждений запретили проводить процедуру прерывания беременности. В Мордовии и Калининградском крае ввели ответственность за склонение к абортам.

Ранее мы сообщали, что жительница Подмосковья в 38 лет родила здорового ребенка после потери четырех беременностей.