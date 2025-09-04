Депутаты сократят срок рассмотрения обращений по доступности медпомощи в регионах

Сроки, отведенные на рассмотрение обращений граждан о качестве и доступности медицинской помощи, необходимо существенно сократить. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме. Как сообщает ТАСС , она отметила, что действующие нормы законодательства не отвечают жизненным реалиям.

Сегодня по закону у региональных минздравов есть 30 дней для ответа на жалобу. Однако, по словам Яровой, когда речь идет о жизни и здоровье, месяц ожидания недопустим. Человек, которому отказали в госпитализации или у которого не установлен диагноз, не может ждать. Его нужно спасать здесь и сейчас, подчеркнула парламентарий.

Она указала, что в чрезвычайных ситуациях государство реагирует незамедлительно, и подобный алгоритм должен быть применим и к медицинским вопросам. Яровая добавила, что намерена внести изменения в федеральное законодательство, чтобы закрепить сокращенные сроки рассмотрения жалоб пациентов на уровне закона.

Это будет гарантией защиты и для пациента, и для врача, потому что обеспечит оперативное принятие решений, заключила вице-спикер.

