Дерматолог Егорова пояснила, с чем связан вирус герпеса
Дерматолог Егорова: вирус герпеса угнетает иммунную систему
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Певец Юрий Лоза заявил, что вирус герпеса выводит токсины из организма. Врач-дерматолог Татьяна Егорова дала оценку этому утверждению. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, вирус герпеса угнетает иммунную систему. Так, при появлении указанного вируса более шести раз в год необходима супрессивная терапия препаратами валацикловира. Стоит помнить о том, что вирус герпеса поражает глаза и суставы, а у женщин вызывает бактериальные вагинозы и молочницы.
Медик добавила, что о выведении вирусом герпеса токсинов из организма не было сказано ни на одном научном конгрессе.
По ее мнению, часто проявляющийся вирус герпеса свидетельствует о хронической рецидивирующей герпетической инфекции. Кроме того, синдром хронической усталости также связан с вирусом герпеса.
Ранее жителям Подмосковья рассказали о профилактике герпеса у детей.