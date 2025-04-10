Дерматолог Егорова пояснила, с чем связан вирус герпеса

Певец Юрий Лоза заявил, что вирус герпеса выводит токсины из организма. Врач-дерматолог Татьяна Егорова дала оценку этому утверждению. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, вирус герпеса угнетает иммунную систему. Так, при появлении указанного вируса более шести раз в год необходима супрессивная терапия препаратами валацикловира. Стоит помнить о том, что вирус герпеса поражает глаза и суставы, а у женщин вызывает бактериальные вагинозы и молочницы.

Медик добавила, что о выведении вирусом герпеса токсинов из организма не было сказано ни на одном научном конгрессе.

По ее мнению, часто проявляющийся вирус герпеса свидетельствует о хронической рецидивирующей герпетической инфекции. Кроме того, синдром хронической усталости также связан с вирусом герпеса.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о профилактике герпеса у детей.