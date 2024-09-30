Дерматолог Филева пояснила опасность использования мыла с коровьим навозом

В нашей стране набирает популярность мыло с коровьим навозом в составе. Врач-дерматолог Александра Филева пояснила, почему все же не стоит использовать данный продукт для гигиены. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, бактерии, содержащиеся в навозе, могут быть полезны для окружающей среды, однако не для человека, поскольку ключевыми компонентами коровьего навоза являются бактерии, аммиак и органические отходы. Они небезопасны для кожи человека и могут вызвать раздражение и даже стать причиной аллергической реакции.

Медик добавила, что гигиена предполагает устранение грязи, бактерий и микробов, а коровий навоз, наоборот, сам может быть источником инфекции. Так, применение мыла с навозом для мытья тела или лица может привести к появлению аллергических реакций и воспалений, особенно у людей с чувствительной кожей и сопутствующими болезнями кожи.

По ее мнению, для повседневного ухода следует выбирать мыло с проверенным составом, включающим натуральные масла, экстракты трав и с минимальным объемом химических добавок.

Ранее она перечислила случаи нанесения вреда антибактериальным мылом.