Дерматолог Галлямова перечислила кожные болезни, которые не передаются от человека к человеку

По словам врача-дерматолога Юлии Галлямовой, кожных заболеваний множество, при этом большинство из них не являются инфекционными, тем не менее многие люди ошибочно опасаются заражения рядом из подобных патологий. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что большая часть кожных болезней являются хроническими, не передаваемыми при контакте, из-за чего бояться заражения ими не следует.

По мнению медика, ряд людей предвзято относятся к лысеющим людям, однако выпадение волос само по себе тоже не заразно. Это аутоиммунный процесс в организме, когда иммунная система перестает узнавать определенные клетки, в частности, волосяных фолликул, и начинает их отторгать.

Она подчеркнула, что при этом определить, заразно кожное заболевание или нет, может только врач.

Ранее врач-иммунолог Паршина развеяла миф об аллергии на море.