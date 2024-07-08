Иммунолог Паршина развеяла миф об аллергии на море

Завотделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2 Евгения Паршина рассказала сайту aif.ru , от чего у людей бывает аллергия на самом деле, когда они отдыхают на море.

Не все воспринимают морской климат положительно. Кому-то мешает излишняя влажность воздуха, а кто-то сталкивается с покраснением и зубом после плавания. Однако врач опровергла, что это можно назвать аллергией на море. Признаки возникают после контакта с чем-то определенным, например, йодом, бромом, мусором в воде, цветущими водорослями, в крайнем случае — остатками жизнедеятельности водных обитателей.

Перед отпуском желательно проверить наличие или отсутствие аллергий, а также ряда заболеваний. Например, красные пятна и отеки могут появиться при крапивнице. Болезнь обостряется после контакта с холодной водой. Также может подобное произойти при фотодерматозе, кожной болезни, которая почти не терпит столкновения с солнечными лучами.

Нужно выяснять причину сыпи и других реакций у специалиста, а на отдыхе обращаться к врачам, если покраснения сопровождаются температурой, ознобом, сильными отеками и так далее.

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