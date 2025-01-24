Дерматолог Кызымко назвала сроки смены нижнего белья

Смена нижнего белья является важным аспектом личной гигиены, оказывающим влияние на здоровье кожи и общее самочувствие. Врач-дерматовенеролог Мария Кызымко рассказала, как часто необходимо проводить данный процесс. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, ежедневная смена является оптимальной для поддержания здоровья интимной зоны, поскольку кожа в этой области особенно чувствительна к влаге, теплу и трению и позволяет избежать размножения бактерий.

Медик добавила, что нижнее белье должно быть изготовлено из дышащих натуральных материалов, поскольку они снижают риск раздражения. Одежда из хлопка считается самым подходящим вариантом, так как она хорошо впитывает влагу, дает возможность коже дышать и минимизирует трение.

По ее мнению, также белье должно сидеть комфортно, не сдавливать кожу и не вызывать чрезмерного трения. Лучше всего выбирать трусы с широкими боковыми частями и высокой посадкой. Стринги и танга могут способствовать переносу бактерий из анальной области в вагинальную, тем самым повышая риск инфекций.

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