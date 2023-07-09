Выбросьте стринги и трусы не по размеру: разбираемся, какие ошибки при выборе белья приводят к проблемам со здоровьем
Гинеколог Томлина рассказала, как правильно выбирать и носить нижнее белье
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Неправильный подбор нижнего женского белья может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Чтобы забыть о заболевании в интимной зоне, достаточно следовать нескольким правилам по ношению трусов.
Некоторые женщины часто носят стринги. Но при их ношении инфекции и нежелательные микроорганизмы легко переходят из заднего прохода во влагалище, поэтому можно столкнуться с циститом, молочницей и другими проблемами. От таких моделей трусов лучше всего отказаться или хотя бы не надевать их постоянно и снимать на ночь.
«В повседневной жизни стоит носить простое и удобное белье из хлопка. Его натуральный материал, который хорошо пропускает воздух, позволит предотвратить скопление бактерий и развитие инфекции. Также менять нижнее белье нужно после каждой тренировки, так как на тренажерах скапливаются бактерии и грибки», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Помимо всего этого, нужно избавляться от трусов, которые стали малы, чтобы не заработать вагинальгую инфекцию и сыпь. Кроме того, раздражение и покраснение кожи могут возникнуть из-за стирки белья амортизированными моющими средствами. Поэтому порошок и кондиционер нужно использовать без запаха.
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