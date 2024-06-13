Невролог Лепилова опровергла миф о развитии рака от дезодорантов

Убедительных результатов исследований о связи рака и антиперспирантов не существует, их влияние на здоровье женщины не доказано. Об этом заявила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе с URA.RU .

Существует версия о вреде парабенов и солей алюминия, которые содержатся в дезодорантах и антиперспирантах. Однако парабены встречаются чаще в некачественной косметике. Плюс ко всему, как уточнила Лепилова, соли проникают только в поверхностные участки потовых желез: глубже они впитываются всего на одну пятую. Это не оказывает существенного вреда коже и здоровью к целом, так что и к онкологии даже при накопительном эффекте привести не могут.

«Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — уточнила врач.

Специалисты напомнили, что дезодоранты и антиперспиранты вещи разные. Первые помогают устранить неприятный запах, а вторые — блокируют работу потовых желез.

Полина Лепилова предостерегла от использования некачественных продуктов. Она рекомендовала учитывать индивидуальные реакции организма, так как некоторые химические составы вызывают раздражение и аллергию. Подобрать средство наверняка помогает дерматолог.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают вакцину против рака.