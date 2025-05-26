Дерматолог Убилава назвала ситуации, когда родинка должна насторожить

Погоня за бронзовым загаром может стать серьезной угрозой для здоровья. Меланома кожи, злокачественная опухоль, которая появляется из пигментных клеток, становится более актуальной проблемой в условиях активного солнечного воздействия. Врач-дерматовенеролог Анна Убилава рассказала, каким образом избежать опасного недуга. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, хотя причины развития меланомы и различны, все же одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, оказывающим мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК.

Медик добавила, что некоторым категориям людей стоит отказаться от солнечных ванн с целью сократить риск меланомы. Это прежде всего люди со светлой кожей, обладатели множества родинок, а также те люди, у которых имеется онкологический анамнез, люди с аллергией на солнце, перенесшие ранее солнечные ожоги, те, кто принимает светочувствительные препараты.

По ее мнению, в целом не следует пренебрегать солнцезащитными средствами и регулярно проверять кожу у специалистов с целью вовремя заметить тревожные изменения.

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