Врач объяснил, как по родинкам определить предрасположенность к онкологии

Врач-онколог Марат Верисов рассказал RuNews24.ru, как определить родинки, которые могут указывать на предрасположенность к раку.

Как правило родинки, или невусы, это доброкачественные образования на коже. В них копится меланоцит, который производит пигмент меланин. Лишь некоторые из родинок могут превратиться в мелпному – наиболее опасный вид рака кожи. По словам Верисова, указать на проблему могут изменения родинок.

«Неровные, размытые края родинки. Появление новых оттенков или неравномерная пигментация родинки. Например, участки черного, синего, красного, белого цветов. Опасны и любые изменения в родинках, появление язвочек, корок. Если родинка не имеет типичной круглой или овальной формы», — объяснил врач.

Врач подчеркнул, что все лучше проверять в больнице. Как правило, проводят гистологическое исследование и затем назначают удаление родинки, если у нее есть подозрительные изменения. Если не проводить обследование и просто удалить невус, то это может привести к ненужному шраму.

Верисов также напомнил, что повышенный риск развития рака кожи имеют люди с большим количеством родинок. По этой причине им стоит обследоваться как можно чаще.

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