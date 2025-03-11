Дерматовенеролог Кондрахина заявила о негативных последствиях из-за хождения без шапки весной

По словам врача-дерматовенеролога Ирины Кондрахиной, весной головной убор играет главную роль в защите волос и кожи лица от неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что весенний холодный воздух, ветер, колебания температуры и яркое солнце могут оказать негативное влияние на состояние волос по ряду причин, а также холодный воздух истощает влагу из волос, тем самым делая их сухими.

По мнению медика, также низкие температуры ухудшают структуру волос, делая их ломкими. Кроме того, весенний ветер запутывает волосы, повреждая их и способствуя образованию секущихся концов.

Она отметила, что головной убор защищает волосы от ультрафиолетового излучения, способного вызывать выгорание и повреждение структуры, предохраняет кожу лица от солнца, предотвращая появление пигментных пятен и преждевременное старение.

Ранее химик Жегалова назвала способ сохранить здоровье и красоту волос в холодное время года.