Дерматовенеролог Кутина назвала правила защиты кожи в зимний сезон

В холодное время года кожа лица становится уязвимой, страдает эпидермальный барьер, существует риск обострения хронических заболеваний. По словам врача-дерматовенеролога Анны Кутиной, правильный уход и применение защитных средств помогут уберечь кожу от погодных условий, прежде всего это актуально для детской кожи, для взрослых с чувствительной и сухой кожей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что с целью восстановления и защиты кожного барьера используются специальные колд-кремы, которые можно наносить уже при нулевой температуре с целью защитить кожу от холодного ветра. Бальзамы для лица чаще всего назначают для поврежденной кожи после косметологических процедур, поскольку они способствуют заживлению и регенерации.

По мнению медика, средства на водной основе следует наносить минимум за полчаса до выхода, поскольку имеющаяся в составе вода должна испариться. Помимо этого, важно не переборщить с колд-кремами и использовать их по назначению, потому как они обладают достаточно плотной текстурой и создают сильную окклюзию. Наносить указанные средства стоит только на открытые участки и тонким слоем.

Она подчеркнула, что вазелин также обладает окклюзионными свойствами, однако применять его в чистом виде крайне не рекомендуется, так как он может вызвать выраженный комедогенный эффект.

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