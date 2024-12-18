Косметолог Пугачева рассказала о зимних процедурах для кожи

Косметолог Елизавета Пугачева рассказала, что некоторые уходовые процедуры рекомендовано выполнять в определенное время года, сообщил vostokmedia.com.

Эксперт рекомендует делать пилинг кожи в более прохладное время года. Тем, кто собирается в период новогодних праздников отправиться на горнолыжные курорты, Елизавета Пугачева советует отказаться от агрессивных процедур. Так, примерно за месяц до поездки она не рекомендует делать пилинг, RF-лифтинг и фотоомоложение.

Эксперт пояснила, что на горнолыжных курортах солнце особенно активно из-за преломления лучей от снега. Елизавета Пугачева советует обезопасить кожу.

«Такие процедуры рекомендуется делать за месяц или за две недели до отъезда к солнышку, в зависимости от агрессивности», — подчеркнул эксперт.

По мнению косметолога Пугачевой, зима — лучше время для пластических операций и других хирургических вмешательств. В это время можно удалять родинки и папилломы. Кожа быстрее будет восстанавливаться. Однако эксперт предупредила, что любое вмешательство должно проводиться только по направлению квалифицированного доктора. Она отметила, что опытный специалист может подобрать методику, учитывая сезон года и тип кожи.

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