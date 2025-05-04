Десять крупных станций скорой помощи появятся в Крыму

В Республике Крым ведется строительство 10 крупных станций скорой медпомощи. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергея Олефиренко, новые станции скорой помощи строятся в Евпатории, Саках и Черноморском.

Он уточнил, что каждая станция имеет площадь один квадратный километр. К тому же за последние пять лет в Крыму появились около 50 пунктов регулярного базирования для сотрудников скорой помощи.

Ранее сообщалось, что скорая помощь Московской области с начала 2025 года обслужила более 870 тыс. вызовов.