Детей с диагнозом варикоцеле начали оперировать МОЦОМДе с помощью лапароскопических технологий

В Московском областном центре охраны материнства и детства на базе детского хирургического отделения стало проводиться оперативное лечение малоинвазивным доступом детей с диагнозом варикоцеле. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что варикоцеле — варикозное расширение вен яичка, возникающее чаще всего у подростков и приводящее в 40% случаев к развитию вторичного бесплодия в тех случаях, когда операция не проводится.

Отмечается, что применение лапароскопических технологий позволяет сократить время операции, сроки реабилитации, а также лучший косметический результат. При этом ребенок может быть выписан домой вечером в день операции.

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