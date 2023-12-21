«Дети никогда просто так не жалуются»: невролог назвала симптомы опасной головной боли у детей

Врач отметила, что есть симптомы, которые требуют срочного визита к неврологу — это головная боль во время сна, появление судорог, нарушение зрения, а также боль, сопровождающаяся нарушением сознания и тошнотой. Также насторожить должна боль, усиливающаяся при физических нагрузках.

«Дети никогда просто так не жалуются на болезненность. Либо боли очень сильные, либо голова болит часто. <…> Это может быть колющая, пульсирующая, давящая, распирающая, ноющая. Игнорировать жалобы ни в коем случае нельзя», — подчеркнула Цурина.

При частых головных болях не лишним будет отвести ребенка к врачу, а в случае ухудшения самочувствия — вызвать скорую. Своевременное обращение к специалисту — это половина успеха в лечении, подчеркнула невролог.

Для профилактики головной боли Цурина посоветовала нормализовать ребенку режим дня, рационально распределить его нагрузки, а также контролировать время использования гаджетов.

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