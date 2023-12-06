Детский кабинет инфекционных заболеваний открыли в Домодедовской больнице
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями станет доступнее в Подмосковье. Так, в Домодедовской больнице открылся кабинет. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что обратиться и получить амбулаторную консультативную помощь смогут юные жители Домодедово, Видного, Подольска, Ступино, Каширы и Серебряных прудов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.