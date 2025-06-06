Детскую поликлинику в Краснодаре покинули все педиатры

В Краснодаре одна из детских поликлиник столкнулась с полной нехваткой педиатров, о чем сообщил телеграм-канал «Краснодар | Телетайп».

Согласно информации источника, основной причиной увольнения врачей стала сложная транспортная доступность района. Ввиду постоянных пробок, специалисты из близлежащих районов также отказались от предложений о работе в данной поликлинике.

В результате жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в старую поликлинику, что привело к значительному увеличению очередей и неудобствам.

Ранее сообщалось, что в больнице Коломны ввели в работу новый флюорограф.