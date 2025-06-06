В больнице Коломны ввели в работу новый флюорограф

Во взрослой поликлинике № 2 Коломенской больницы ввели в работу новый цифровой флюорограф, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать учреждения здравоохранения Подмосковья современной тяжелой техникой, чтобы диагностика различных заболеваний становилась качественнее и доступнее для жителей региона», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники и ремонт кабинета в Коломенской больнице направили почти 14 млн рублей. Пройти обследование на нем пациенты смогут по направлению терапевта. Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров уточнил, что обследование на нем смогут проходить до 50 пациентов ежедневно. Новое оборудование позволит получать максимально точное и четкое изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.