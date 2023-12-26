Девяносташестилетнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом спасли в Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу поступила 96-летняя женщина с жалобами на слабые, но постоянные боли в правой нижней части живота. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Примечательно, что к врачам женщина обратилась только на третий день, в приемном отделении врачи диагностировали аппендицит и выполнили КТ, по результатам которой установили наличие воспалительного процесса в той части тела, где пациентка испытывала боли. Учитывая ее возраст и сопутствующие заболевания — гипертонию и диабет, врачи приняли решение о лапароскопической операции.

Оперировавший хирург Иван Яроцков рассказал, что аппендикс уже практически полностью сгнил за те несколько дней, что пациентка не вызывала скорую помощь. В связи с чем возникла серьезная угроза перитонита, воспаления внутренностной брюшины, чреватая летальным исходом, поэтому было принято решение экстренно удалить остатки аппендикса. Вся операция заняла около часа.

В течение последующих трех дней пациентка наблюдалась врачами в отделении хирургии, а на данный момент женщина уже выписана из медучреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.