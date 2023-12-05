Девятилетняя девочка из Подмосковья сделала себе беруши из пластилина и проходила так три года

Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова извлекли из уха девятилетней девочки кусок пластилина, с которым она проходила три года.

Родители ребенка обратились в детскую поликлинику. Они рассказали, что их дочь жалуется на снижение слуха. Медики провели обследование и выявили в слуховом проходе инородное тело, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Выяснилось, что три года назад девочка в поисках тишины засунула пластилин в ухо в качестве берушей. Достать его обратно ребенок не смог и родителям о случившемся не сообщил. Инородное тело врачи достали без анестезии, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали.

«Ребенок даже воскликнул от удивления: «Я слышу!» — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье к единому стандарту оказания медпомощи привели пятьдесят детских поликлиник.