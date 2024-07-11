Девушку с огромным оторванным скальпом спасли врачи в Подмосковье

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова спасли 25-летнюю девушку с огромной скальпированной раной, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фрагмент кожи головы с длинными волосами доставили в больницу вместе с пациенткой. Было скальпировано более половины волосистой части, кости черепа оказались открыты. Это могло привести к развитию бактериальной инфекции, гниению, сепсису и, как следствие, к смерти, рассказал заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

Девушку экстренно прооперировала мультидисциплинарная бригада врачей. Специалисты выполнили ювелирное микрохирургическое закрытие раны. То, что кожный лоскут прижился, можно назвать настоящим чудом, уточнил заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

По словам врача, из-за потерянного времени при транспортировке пациентки оторванный скальп получил ишемические изменения, кроме того, было нарушено кровоснабжение и повреждены сосуды, пациентка потеряла до полулитра крови.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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