Дезинфектолог Дубинин назвал способы защиты от клещевой угрозы

Весеннее «воскрешение» природы знаменует не только возвращение перелетных птиц, восстановление травяного покрова и распускание почек на ветках деревьев, а также и пробуждение из спячки разнообразных насекомых и паразитов, среди которых — клещи, которые водятся по всей территории РФ. По словам врача-дезинфектолога Николая Дубинина, жителям столицы клещевой энцефалит не угрожает, тем не менее контакт с паразитом в городских лесопарках и областных лесах все же может кончиться заражением инфекциями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в московских в лесах и парках есть клещи, инфицированные клещевым боррелиозом, то есть болезнью Лайма, и другими сопутствующими инфекциями: гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека. Велики шансы подцепить инфицированного клеща в лесопарках и областных лесах.

По мнению медика, необходимо заправлять штаны в носки, избегать мест отдыха, где наблюдаются клещи, по возвращении домой надо осмотреть и себя, и одежду на предмет наличия клещей. Помимо этого, распознать наличие клещей в той или иной зоне можно по домашним животным.

Он уточнил, что народные методы вроде погружения паразита в растительное масло или вспенивания места укуса хозяйственным мылом не работают. Главным при укусе клеща является как можно скорее извлечь клеща любым механическим способом: подцепить ногтями, поддеть ниткой или воспользоваться другими подручными средствами. Впоследствии его необходимо погрузить в транспортный контейнер любого рода и отвезти в лабораторию.

Ранее жителям и гостям Подмосковья рассказали, как защитить себя от укуса клещей.