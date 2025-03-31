Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как защитить себя от укуса клещей
МЧС: спецсредства защитят от укуса клещей
Фото: [freepik.com]
В 2025 году сезон активности клещей раньше обычного, поэтому жителям и гостям Подмосковья важно соблюдать правила безопасности, чтобы защититься от укусов. Об этом сообщили в социальных сетях МЧС России.
Так, прежде всего важно выбирать не пеструю одежду, потому что на светлых и однотонных вещах проще заметить клеща. Манжеты на одежде должны плотно прилегать к телу, штаны лучше заправить в носки. В целях безопасности важно проводить осмотры на наличие клещей каждые 15 минут.
«Обрабатывай одежду спецсредствами. Они — в аптеках и магазинах», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.