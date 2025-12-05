Диетическая революция: популярную идею о похудении разнесли в пух и прах

Британский врач и нутрициолог Саймон Фельдхаус выступил с заявлением, отрицающим существование единой, правильной для всех системы питания. По его мнению, концепция абсолютно полезных или вредных продуктов является упрощением и не отражает индивидуальных особенностей организма, передает Царьград .

Специалист считает нецелесообразным составление жестких списков разрешенной и запрещенной пищи. Вместо этого Фельдхаус предлагает обращать первостепенное внимание на качество и происхождение продуктов питания. Он указывает, что один и тот же вид пищи может существенно различаться по своим свойствам в зависимости от методов производства и экологической чистоты.

Отдельно эксперт подчеркнул важность принципа сезонности при выборе растительной пищи. Его подход предполагает преимущественное употребление овощей и фруктов, созревших в естественных для текущего времени года условиях, что, по его мнению, больше соответствует физиологическим потребностям человека.

В то же время другие диетологи, комментируя общие подходы к питанию, напоминают о необходимости ограничивать потребление продуктов глубокой переработки. К ним, в частности, относят картофельные чипсы, регулярное употребление которых связывают с определенными рисками для здоровья.

