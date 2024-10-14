Диетолог Белоусова перечислила наиболее полезные специи

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, приправы и специи дают возможность разнообразить вкус пищи и способствуют сохранению здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что среди наиболее полезных специй — мускатный орех, который необходим при наличии стресса, а также способствует повышению аппетита. Кроме того, куркума обладает отличными противовоспалительными средствами.

По мнению медика, шафран полезен при мигрени, имбирь же служит в качестве иммунокорректора, защиты бронхолегочной системы, а также природного антисептика и природного антибиотика.

Она отметила, что при употреблении специй не стоит забывать о том, что они относятся к лекарственным растениям и как любое лекарственное растение имеют свою дозировку, которую превышать не следует.

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