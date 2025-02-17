Диетолог Белоусова перечислила полезные свойства азиатских супов

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, азиатские супы весьма популярны среди жителей нашей страны, однако они сильно отличаются друг от друга по составу и плотности, что оказывает заметное влияние на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что для фо бо в классическом варианте идет весьма длительная выварка говядины, что означает высокую концентрацию экстрактивных веществ. Людям, страдающим гастритами, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, указанный суп можно есть разово. Напротив, классический мисо суп является вообще очень легким супчиком, в котором практически ничего такого особого нет. Его едят небольшими порциями больше для стимуляции пищеварения.

По мнению медика, рисовый суп содержит крахмалистый продукт, то есть рис непосредственно, который исключается из рациона в тех случаях, когда человек борется с лишним весом. А вот том ям, наоборот, идет без риса, а на морепродуктах или на курином бульоне с добавлением морепродуктов, поэтому он даже полезен.

Она подчеркнула, что в целом южноазиатские супы хороши тем, что они варятся весьма быстро, не успевают разрушиться полиненасыщенные жирные кислоты и йод остается.

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